اليوم… ميدو يعلن قائمة الزمالك في مباراة الأهلي

يعلن، اليوم ، أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق الزمالك ، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق اليوم، استعداداً لمباراة القمة أمام الأهلى فى أولى لقاءات الدورة الرباعية المقرر اقامته السبت المقبل على ستاد القاهرة.

حيث يخوض الزمالك مرانه الأخير فى ملعب حلمى زامورا بميت عقبة اليوم ، ويعلن أسماء اللاعبين الذين سيدخلون مباراة القمة.

وقد أطمئن الجهاز الفنى على سلامة مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق من خلال مشاركته فى جزء من مران الفريق بالأمس ، وسوف يشارك اليوم فى المران بالكامل استعداداً للمباراة ، ويعول الجهاز الفنى على مؤمن زكريا بشكل كبير فى تلك المباراة الهامة خاصة انه صاحب تحركات رائعة داخل الملعب ولم يغيب عن أى مباراة طوال الفترة الماضية ، وكان مؤمن قد تعرض للإصابة فى مباراة غزل المحلة الماضية فى كأس مصر.

ومن المنتظر ان يدخل الفريق معسكره المغلق غداً الخميس فى فندق الدفاع الجوى استعداداً للمباراة ، ويدخل الزمالك المباراة بمعنوية مرتفعة ويأمل ميدو فى تحقيق الفوز فى أول مباراة له أمام الأهلى خاصة ان نتيجة تلك المباراة لها تأثير كبير الفائز بلقب الدورى، ورفض ميدو حديث اللاعبين عن أى صفقات فى الزمالك فى الفترة الحالية لحين الإنتهاء من مباريات الدورة الرباعية رافعاً شعار لا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة.