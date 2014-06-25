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أحلام تزور بلدان أوروبا بإطلالات رائعة

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أحلام تزور بلدان أوروبا بإطلالات رائعة أحلام تزور بلدان أوروبا بإطلالات رائعة

الإثنين 23-06-2014 11:13

زارت النجمة أحلام عدداً من البلدان الأوروبية خلال الأيام الماضية في رحلة سياحية ولتصوير كليباتها الجديدة، وقد شاركت متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي بإطلالاتها أثناء تجولها في طرقات أوروبا.

في باريس اختارت أحلام فستاناً أسوداً ناعماً مع جاكيت جلدي عصري نسقته مع حقيبة جميلة من جلد الأفعى مع صندل ذهبي مريح، وفي فيينا اختارت إطلالة عملية مريحة بقميص مميز بطبعات جميلة نسقته مع بنطلون أسود وحذاء "بوت" طويل وحقيبة صغيرة، أما في روما فقد ظهرت أحلام متألقة بزي عصري ناعم بقميص أبيض بسيط ارتدت فوقه صدرية وردية جميلة ونسقته مع حقيبة صغيرة وحذاء رياضي ذهبي اللون.

شاهدي إطلالات أحلام، وأخبرينا أيها الأجمل برأيك؟؟

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سيدتي