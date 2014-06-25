' حكم القمة قد يكون مجري أو عربي '

يعقد اتحاد الكرة المصري لكرة القدم اجتماعا طارئا يوم الأربعاء لبحث إمكانية الاستعانة بحكم أجنبي لمواجهة الأهلي والزمالك بافتتاح الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري السبت المقبل.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إسناد مهمة التحكيم لحكم مصري، إلا أن أصوات داخل اتحاد الكرة طالبت بإبعاد "الجيل الصاعد" من الحكام عن هذه المواجهة الهامة.

وقال حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة في تصريحات إذاعية: "الاتجاه داخل اتحاد الكرة لإسناد لقاء القمة لحكم أجنبي".

وأضاف "هناك جيل صاعد من الحكام، ولا نريد إقحامهم في مشاكل مواجهة كبيرة مثل الأهلي والزمالك.. وهناك اجتماعا يتحدد على أثره القرار النهائي والرسمي".

وتابع فريد "خاطبنا بالفعل الاتحاد المجري، وهناك أيضا عدة اتحادات عربية منها التونسي بسبب التوأمة التحكيمية بين مصر وتونس".

وأتم "أعلم أن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام غاضب ويريد إسنادها للحكام المصريين، ولكننا نهدف لمصلحتهم ومصلحة الكرة المصرية".

يذكر أن أزمة حكم مباراة القمة يرجع إلى وجود الحكام الدوليين في كأس العالم بالبرازيل، فيما يحصل الباقون على راحة قبل انطلاق الموسم الأوروبي الجديد.