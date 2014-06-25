“الأوقاف” تخصص خطبة الجمعة المقبلة عن “ترشيد الاستهلاك”

أعلنت وزارة الأوقاف في بيان رسمي لها، أن الخطبة الثانية ليوم الجمعة القادم الموافق 29 شعبان 1935 ستكون عن ترشيد الاستهلاك والاتزان في استعمال المواد الغذائية وعدم الإسراف.

وأعربت “الأوقاف” عن ذلك قائلة: “بما أن شهر رمضان شهر صيام وعبادة وتربية وقوة إرادة ، وهذه الإرادة المكتسبة ينبغي أن تتعدى إلى ضبط السلوك الاستهلاكي للفرد والأسرة بالتعقل والاتزان والحكمة والترشيد ، ومن ثم فلنتخذ من الصيام مجالا لإرادة حقيقية لمزيد من العمل والإنتاج من جهة وترشيد الاستهلاك من جهة أخرى ، حتى نرضي الله (عزّ وجلّ) بسلوكنا المنضبط بضوابط الشرع في شهر رمضان شهر الخير والبر والإحسان ، وليكن شعارنا التكافل والترشيد ، يقول سبحانه وتعالى : ” وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ “ (الأعراف : 31) . ويقول الحق سبحانه وتعالى : ” وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ”.