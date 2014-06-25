“طالبان” تشن هجمات على نقاط تفتيش عسكرية بجنوب أفغانستان

هاجم المئات من مسلحى حركة طالبان عددا من نقاط التفتيش التابعة للجيش فى ولاية “هلمند” الواقعة جنوبى أفغانستان.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) صباح اليوم الاربعاء أن الهجمات استهدفت أربع مقاطعات، فيما أفاد مسئولون محليون بأن نحو ألفى أسرة أغلبهم من مقاطعة “نور زاد” تشردوا جراء القتال الدائر، واضطر العديد منهم للسير لمسافات طويلة للفرار من الاشتباكات.

واضاف المسئولون ان بعض المدنيين المشردين فروا الى عاصمة الولاية (لاشكارجاه)، ما تسبب فى تفاقم أزمة نقص الغذاء التى تعانى منها المدينة.

أ ش أ