أخبار عاجلة

مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“طالبان” تشن هجمات على نقاط تفتيش عسكرية بجنوب أفغانستان

Google+ Print
“طالبان” تشن هجمات على نقاط تفتيش عسكرية بجنوب أفغانستان “طالبان” تشن هجمات على نقاط تفتيش عسكرية بجنوب أفغانستان

 

ارشيفية

هاجم المئات من مسلحى حركة طالبان عددا من نقاط التفتيش التابعة للجيش فى ولاية “هلمند” الواقعة جنوبى أفغانستان.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) صباح اليوم الاربعاء أن الهجمات استهدفت أربع مقاطعات، فيما أفاد مسئولون محليون بأن نحو ألفى أسرة أغلبهم من مقاطعة “نور زاد” تشردوا جراء القتال الدائر، واضطر العديد منهم للسير لمسافات طويلة للفرار من الاشتباكات.

واضاف المسئولون ان بعض المدنيين المشردين فروا الى عاصمة الولاية (لاشكارجاه)، ما تسبب فى تفاقم أزمة نقص الغذاء التى تعانى منها المدينة.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا