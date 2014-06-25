بالصور .. 7 مليون جنيه لمشروعات التنمية المجتمعية للجمعيات الأهلية بقنا‎

قام عبد الحميد الهجان محافظ قنا بتسليم 7 عقود لمشروعات التنمية المجتمعية لسبع جمعيات أهلية ممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 7 مليون جنيه لتشغيل الشباب والفتيات والحد من البطالة والتطوير والتجميل.

وأشاد المحافظ بالدور الذي يقوم به الصندوق في مساندة مشروعات الخدمات العامة والاهتمام بالمشاركة في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة مؤكدا علي ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية المنفذة للمشاريع مع الاهتمام بالمتابعة المستمرة خلال مراحل المشروع للحفاظ علي ما تم انجازه من أعمال وما تهدف إليه المشروعات.

ومن جانبه أشار عمرو إبراهيم مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بقنا أن المشاريع التي تم توقيع عقودها تشمل مشروع تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بصحة الأم والطفل بمركز دشنا لجمعية تنمية المجتمع بأبومناع بحري بتكلفة مليون جنيه ونفس المشروع بجمعية تنمية المجتمع بالحلة لتحسين الصحة بقوص بتكلفة مليون جنيه وجمعية الشروق لتنمية المرأة الريفية بدراو مركز نقادة بتكلفة مليون جنيه ومشروع تشغيل الشباب في المناطق الريفية والحضرية بالعسيرات لجمعية تنمية المجتمع بالعسيرات بمبلغ مليون جنيه ومشروع تشغيل الشباب في حملات النظافة البيئية بكل من جمعية الخدمات الاجتماعية بجراجوس مركز قوص وجمعية تنمية البيئة والمجتمع بدندرة بمبلغ مليون جنيه لكل جمعية ومشروع تشغيل الشباب فى مبادرات محو الأمية والتعليم ورفع الوعي لجمعية التنمية الاجتماعية الشاملة بقنا بمبلغ مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة لاستغلال طاقات الشباب العاطل في العمل والمشاركة الايجابية داخل المجتمع.