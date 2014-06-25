وصول هيئة محاكمة الرئيس المعزول وأعوانه في أحداث الاتحادية

وصلت منذ قليل هيئة محكمه جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة الي أكاديمية الشرطة ، استعداداً لجلسة المحاكمة التي عرفت أعلامياً بـ ” باحداث الاتحادية ” والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 ، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ” المحظورة ” والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات وذلك عن طريق طيارة هليكوبتر نقلتهم من مطار ألماظة طبقا للخطة الأمنية.