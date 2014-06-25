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غادة عبدالرازق لـ”السيسي”: “عشان خاطر عيونك نعمل أي حاجة.. والله هتبرع”

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غادة عبدالرازققالت الفنانة غادة عبد الرازق، إنها ستتبرع بمبلغ مالي لصالح الدولة المصرية، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح ، الذي تنازل عن نصف راتبه ونصف ثروته لدعم الاقتصاد.

ونشرت “عبد الرازق” على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي”انستجرام” ، صورة للرئيس السيسي، وكتبت أسفلها: “علشان خاطر عيونك وعيون وشعبها نعمل أي حاجة.. والله هتبرع بكرة وتحيا مصر”.

كان  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن، في كلمة ألقاها خلال حضوره حفل تخريج طلبة الكلية الحربية، الثلاثاء، تنازله عن نصف راتبه البالغ 42 ألف جنيه شهريا، ونصف ثروته التي ورثها لصالح الدول.

 

 

 

 

 

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