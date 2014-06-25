بالصور .. القنصل البريطاني يتفقد الإجراءات الأمنية بالغردقة‎

شهدت مدينة الغردقة ، أمس ، قيام وفد من السفارة البريطانية بالقاهرة يترأسه القنصل البريطاني جون هاملتون وعدد من المسئولين الأمنيين بالسفارة بتفقد الإجراءات الأمنية التي تتخذها وزارة الداخلية لتأمين المناطق السياحية والسائحين بمدينة الغردقة وزيارة مركز التحكم والمراقبة الاليكتروني بالكاميرات والاجتماع مع قيادات امن البحر الاحمر وشرطة السياحة والامن الوطني وشرطة النجدة والبحث الجنائي.

وأكد مصدر أمني ان وزارة الداخلية وافقت علي هذه الزيارة بهدف تشجيع السياحة الخارجية وبث الطمأنينة في نفوس السائحين بالداخل والخارج ونقل الصورة الصحيحة عن التواجد الأمني وفعاليته بمدينة الغردقة ، بالإضافة إلى متابعة أحوال السائحين البريطانيين الزائرين والمقيمين بالبحر الأحمر.