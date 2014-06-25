مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الليبيين لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد

فتحت مراكز الاقتراع، بمعظم المدن الليبية أبوابها، الأربعاء، أمام الناخبين، لاختيار 200 نائب لمجلس النواب (البرلمان) المؤقت المقبل.

وبحسب مراسلي الأناضول، فإن غالبية مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة 8 بالتوقيت المحلي وهو الموعد المحدد لبداية عمليات الاقتراع.

وكان عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عبدالحكيم الشعاب، قال في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن المفوضية استكملت كافة العمليات لإدارة الانتخابات المقررة الأربعاء.

ومن المنتظر أن يصوت في الانتخابات مليون و600 ألف ناخب ليبي، والذي يتنافس عليه حوالي 1628 مرشحا على مستوى 13 دائرة انتخابية بالبلاد.

ولفت الشعاب، إلى أن «العملية الانتخابية يعمل فيها حوالي 28 ألف موظف اقتراع يعملون على القيام بالإجراءات الانتخابية، منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً بحسب قانون انتخاب مجلس النواب المنتظر».

وأشار إلى أن «المفوضية اعتمدت حوالي 16 ألف مراقب محلي ودولي، من مراقبين وإعلاميين محليين ودوليين، بالإضافة لوكلاء المرشحين».