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«شقيق» السودانية المتهمة بالردة: المسيحيون شوهوا شرفنا ونعرف كيف سننتقم لذلك

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قال السماني الهادي، الذي يدعي إنه شقيق السودانية مريم يحيى إبراهيم المتهمة بالارتداد عن الدين الإسلامي إلى المسيحية، إن «المسيحيين قاموا بتشويه شرفنا ونحن نعلم كيف سننتقم لذلك،» وذلك في تصريح لـشبكة «سي إن عن» الأمريكية، الثلاثاء، بعد قيام السلطات السودانية بإعادة اعتقال مريم.

وأضاف «الهادي»: «العائلة غير مقتنعة بقرار المحكمة.. لم يتم اطلاعنا بأنه سيجري الإفراج عنها، وكان هذا عبارة عن مفاجأة بالنسبة لنا».

وتابع قائلا: «القانون فشل في الحفاظ على حقوقنا والمسألة الآن مسألة شرف.. المسيحيون قاموا بتشويه شرفنا ونحن نعلم كيف سننتقم لذلك».

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