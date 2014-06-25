بالأسماء .. إصابة 3 من قوات الحماية المدنية إثر انهيار منزل بالمطرية

أصيب ثلاثة من رجال قوات الحماية المدنية، منذ قليل، إثر انهيار عقار بالمطرية، بسبب حريق.

وكانت الحماية المدنية قد توجهت على الفور بعد تلقيها بلاغ بنشوب حريق بمنزل بشارع محمد عبدالهادي بالمطرية لم يتم تحديد سببه وأثناء قيام رجال الحماية المدنية بإطفائه انهار المنزل وهو ما أسفر عن إصابة 3 أفراد.

وقال اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة إنه أثناء قيام رجال الإطفاء بإخماد النيران، انهار سلم العقار ثم سقط سقف المنزل، الأمر الذى أسفر عن إصابة العميد أحمد محمد عبد الحميد، وعبد الله عبدالصمد “أمين شرطة” والرقيب ماهر عبد المغنى، وتم نلقهم إلى مستشفى المطرية.