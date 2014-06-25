بوتين وعباس يلتقيان اليوم في موسكو

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء في موسكو نظيره الفلسطيني محمود عباس الزائر لروسيا.

وسيبحث الرئيسان مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والحوار السياسي .

وذكر المكتب الصحفي للكرملين في بيان له ” أن الرئيسين الروسي والفلسطيني سيُعيران اهتماما خاصا للقضايا الملحة على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما آفاق عملية المفاوضات بين الفلسطيين والإسرائيليين، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام”.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي : ” إنه من المقرر أن يتطرق بوتين وعباس خلال لقائهما بموسكو إلى الوضع في سوريا”. وسيلتقي الرئيس الفلسطيني في موسكو أيضا مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف لبحث آفاق التعاون التجاري – الاقتصادي والثقافي بين روسيا وفلسطين.

وذكر المكتب الصحفي للحكومة الروسية: “سيبحث رئيس الحكومة الروسية ورئيس دولة فلسطين المسائل الملحة في العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى وضعها الحالي، وآفاق تعزيز التعاون التجاري -الاقتصادي والثقافي ، والتعاون الإنساني مع التركيز على تقديم الدعم العملي للفلسطينيين في بناء مؤسساتهم الحكومية وتحقيق المهمات الاجتماعية الأساسية”.

وتستغرق زيارة العمل التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو 3 أيام، وهي الـزيارة الــ 12 له منذ توليه منصب رئيس فلسطين. وكانت آخر زيارة لعباس إلى العاصمة الروسية قد جرت في يناير الماضي.

أ.ش.أ