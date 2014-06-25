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اليوم.. انقطاع المياه عن 4 مراكز بالفيوم لمدة 8 ساعات

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اليوم.. انقطاع المياه عن 4 مراكز بالفيوم لمدة 8 ساعات اليوم.. انقطاع المياه عن 4 مراكز بالفيوم لمدة 8 ساعات

محطة العزب

نظراً لأعمال الصيانة وتنفيذ أعمال نقطة ربط الخط 1000 مم لخط العزب قصر الباسل أمام محطة العزب الجديدة سوف يتم إيقاف المرحلة الثانية من المحطة لمدة 8 ساعات من التاسعة صباحاً حتي الخامسة عصر اليوم الأربعاء .

وسوف يؤدي هذا التوقف الي انقطاع المياه عن مناطق الوحدة المحلية بزاوية الكرادسة وتلات والشيخ فضل وتوابعهم بمركز الفيوم ، ومدينة سنورس وبيهمو وترسا ونقاليفة وفيدمين وسنهور القبيلة وسنهور البحرية والسعيدية ومنشأة طنطاوي والمنطقة السياحية بمركز سنورس، بالإضافة الي مناطق سنرو وابشواي وابوكساه وشكشوك والخالدية والعجميين وتوابعهم بمركز ابشواي، ومناطق كحك والشواشنة والمشرك وتوابعهم بمركز يوسف الصديق.

وتهيب محافظة الفيوم بجميع المواطنين والمستشفيات والمخابز تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

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