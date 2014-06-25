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نظر أولى جلسات محاكمة 12 متهم بهتك عرض سيدات وفتيات بميدان التحرير .. اليوم

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نظر أولى جلسات محاكمة 12 متهم بهتك عرض سيدات وفتيات بميدان التحرير .. اليوم نظر أولى جلسات محاكمة 12 متهم بهتك عرض سيدات وفتيات بميدان التحرير .. اليوم

تبدأ الدائرة 16 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا بهتك عرض السيدات والفتيات بميدان التحرير، في 5 قضايا تتعلق بوقائع التحرش وهتك عرض السيدات بميدان التحرير، والتي وقعت يومي 3 و8 يونيو الجاري، أثناء الاحتفالات بتنصيب رئيس الجمهورية الجديد، وخلال الاحتفالات بذكرى مرور 3 سنوات على ثورة يناير.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر في 14 يونيو الجاري، بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهم، والتي أسندت إليهم ارتكاب جرائم خطف الضحايا، وهتك أعراضهن بالقوة، وتعذيبهن بدنيا، وسرقتهن بالإكراه، والشروع في قتلهن واغتصابهن، وهي الجرائم التي تصل العقوبات فيها – حال الإدانة – إلى السجن المؤبد.

والمتهمون في القضايا الخمس هم كل من: كريم.ش.ع.رزق (19 سنة- عامل ببنك)، وأحمد.س.م.أ (27 سنة) مشرف إضاءة بقناة فضائية، ومجدي.ا.م (16 سنة – عامل)، وعمرو. م.ف.ع، (33 سنة – عامل معماري)، ومحمد.ع.ع (22 سنة – سايس)، إسلام.ع.أ.ر (20 سنة – صاحب مغسلة سيارات)، ويوسف.ز.ع (23 سنة – عامل إضاءة)، وعبد الفتاح.ع.ح (49 سنة – بائع)، وأحمد.إ.ح (16 سنة – عامل بمخبز)، وكريم.م.م (19 سنة)، ومحمد.ف.إ.د (36 عامًا – عامل بشركة)، ومحمد.ع (27 سنة – صاحب محل أدوات موسيقية).

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