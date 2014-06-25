أخبار عاجلة

مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صحيفة جزائرية: زيارة السيسي تهدف إلى إقامة تحالفات لمواجهة التحديات الأمنية

Google+ Print
صحيفة جزائرية: زيارة السيسي تهدف إلى إقامة تحالفات لمواجهة التحديات الأمنية صحيفة جزائرية: زيارة السيسي تهدف إلى إقامة تحالفات لمواجهة التحديات الأمنية

عبدالفتاح

توقعت صحيفة “الخبر” الجزائرية أن يحمل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اول زيارة رسمية له للجزائر اليوم الأربعاء ـ العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية لطرحها على مائدة النقاش مع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة .

وقالت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم أن اختيار الرئيس السيسى للجزائر كأول محطة له خارج ـ بعد انتخابه رئيسا للجمهورية ـ تؤكد سعيه لتقوية العلاقة مع أكبر دولة عربية وإفريقية والعمل على إقامة تحالفات لمواجهة التحديات الأمنية القائمة خاصة فى ليبيا حيث تتشابه الجزائر ومصر فى كونهما تملكان حدودا طويلة ليس من السهل مراقبتها، مشيرة إلى ان الوضع فى ليبيا سيكون من بين القضايا التى سيتناولها الرئيس السيسى مع الرئيس بوتفليقة حيث سيبحث سبل تنسيق المواقف لإيجاد حل للأزمة فى ليبيا وتفادى تطورها .

وأضافت الصحيفة إنه من المنتظر أن يشكل الملف الأمنى بشقيه، المراقبة الحدودية ومحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، أحد أهم الملفات أيضا التى سيبحثها الرئيس المصرى بالنظر إلى تشابه التجربة السياسية وما تولد عنها من عنف ومصادمة مع التيار الإسلامى.

واضافت “الخبر” أن مصر تعول كثيرا على دعم الجزائر ، ليس فقط من أجل عودتها إلى حظيرة الاتحاد الإفريقى، وإنما أيضا لإعادة بناء علاقاتها مع الدول العربية، وهو ما تبنته الجزائر على لسان وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة ردا على انتقادات الأحزاب الإسلامية فى الجزائر فى وقت سابق لزيارة وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمى عندما قال إن الجزائر تعترف بالدول لا أنظمة الحكم .

كما توقعت الصحيفة أن يثير الرئيس السيسى مع الرئيس بوتفليقة ملف الغاز مستشهدة بما تواجهه مصر من أزمة حادة في الطاقة بسبب تراجع إنتاجها من الغاز وتوقف السلطات القطرية عن تزويدها به مشيرة إلى أن مصر تعول على الجزائر فى تغطية احتياجاتها بالغاز، وهو ما قامت به الجزائر في العديد من المرات بالنظر إلى العلاقة “الإستراتيجية “ بين البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي