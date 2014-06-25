«كيري»: ما حدث في التحرير عام 2011 لم يكن بسبب الولايات المتحدة أو لغيابها

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، قبيل مغادرته العراق، إن هناك أحداث جسام تحدث حول العالم يقف أمامها الكثيرون ويتساءلون، وكثير مما يحدث ليس بسبب وجود الولايات أو لعدم وجودها بينما يحدث لأن الشعوب تريد التغيير وهذا هو ما حدث في دول الربيع العربي.

وتابع «كيري»: «ماحدث في ميدان التحرير عام 2011 لم يكن بسبب الولايات المتحدة أو لغيابها عن الأحداث بل وقع لأن الشباب أراد تحقيق مستقبل جديد، وإزاحة النظام القديم، وهو نفس ما حدث في تونس ويحدث الآن في سوريا».

وأكد «كيري» أن «الشعوب في تلك المنطقة من حقها أن يكون لها اختياراتها»، موضحا أن «الشعب الأمريكي لا يريد إرسال قوات أمريكية إلى هناك للدخول في حروب لحساب شعوب المنطقة، وهو ما يجعل أدوات الولايات المتحدة هناك محدودة للغاية».

وأكد أن «الإدارة الأمريكية حققت نجاحا في إزالة الأسلحة الكيماوية من الأراضي السورية بينما تعمل حاليا جاهدة في العراق لتشكيل حكومة وحدة وطنية فعالة تكون على استعداد للمحاولة للتعامل مع القضايا التي تواجه البلاد».