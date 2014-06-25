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تأسيس أول نادي للماريجوانا في أوروجواي

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ذكر تقرير إخباري، الثلاثاء، أن أوروجواي شهدت تأسيس أول ناد للماريجوانا في البلاد، عقب تقنين زراعة وبيع هذه النبتة في أراضيها.

ومنحت جمعية أوروجواي لدراسات القنب تصريحًا للنادي في ظل قوانين الماريجوانا، التي خففت القيود على هذا المخدر، مايو الماضي.

وبموجب القانون، يمكن أن يضم النادي 45 عضوًا، ويزرع 99 نبتة قنب، حسبما قالت لورا بلانكو، رئيسة النادي، لصحيفة «إل بايس».

وسيكون رسم التسجيل في عضوية النادي 300 دولار.

وبموجب قانون الماريجوانا الجديد، الذي أقر، ديسمبر الماضي، يمكن للمستهلكين المسجلين شراء هذا المخدر من محلات المواد الكيماوية.

يذكر أن تدخين الماريجوانا في الأماكن العامة أو مكان العمل غير مسموح به، كما أن تعاطي هذا المخدر من جانب القاصرين والأجانب ممنوع أيضا، علاوة على ذلك يتم سحب رخصة قيادة من يتم ضبطه وهو يقود سيارته تحت تأثير هذا المخدر.

ويشار إلى أن أوروجواي هي أول دولة في العالم تقنن وتنظم استخدام القنب، والهدف من تقنين هذا المخدر في أوروجواي هو تقليص أنشطة عصابات المخدرات.

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