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سيماو: سنفوز على برشلونة في دربي كتالونيا

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سيماو: سنفوز على برشلونة في دربي كتالونيا سيماو: سنفوز على برشلونة في دربي كتالونيا

برشلونة (إفي): أكد النجم البرتغالي سيماو سابروسا مهاجم إسبانيول استعداده لتقديم "أفضل أداء" ممكن له أمام برشلونة خلال دربي كتالونيا الذي سيجمع الفريقين الأحد المقبل في الجولة قبل الاخيرة من الدوري الإسباني.

وأوضح سيماو، لاعب البرسا السابق، في تصريحات صحفية "أمام برشلونة تحلم دائما بتقديم أفضل مباراة لك، الفكرة ستصبح أكثر امتاعا في مباراة دربي".

واعترف سيماو بأن "مواجهة البرسا صعبة دائما، لكن إسبانيول سيلعب على الفوز في ملعبه كورنيلا البرات".

يذكر أن برشلونة توج فعليا بلقب الليجا، لكنه يطمح لمعادلة الرقم القياسي لغريمه التقليدي ريال مدريد في الموسم الماضي بإنهاء البطولة بجمع 100 نقطة، وذلك عبر الفوز على إسبانيول ومالاجا.

ويحتل إسبانيول، تحت قيادة مدربه المكسيكي المخضرم خافيير أجيري، المركز الـ11 بعد أن انتشل نفسه من مواقع الهبوط.

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