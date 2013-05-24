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سانشيز: برشلونة يريد بقائي رغم العروض الكثيرة

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سانشيز: برشلونة يريد بقائي رغم العروض الكثيرة سانشيز: برشلونة يريد بقائي رغم العروض الكثيرة

برشلونة (إفي): اعترف التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، بأنه تلقى العديد من العروض الاحترافية مؤخرا، لكن النادي الكتالوني يتمسك ببقائه.

وأعرب سانشيز خلال مؤتمر صحفي اليوم عن سعادته بالتواجد ضمن صفوف البرسا "الأفضل في العالم" على حد وصفه.

وأفصح نجم أودينيزي الإيطالي السابق عن رغبته في الاستمرار مع البلاوجرانا خلال الموسم المقبل، مبينا "النادي أخبرني بأنه يريد بقائي، جميع الافراد أبلغوني بذلك، هناك أندية أخرى مهتمة بالتعاقد معي، لكنني سعيد هنا، وأريد أن أشغل مكانا مهما بالفريق".

وتعهد المهاجم اللاتيني بتحسين أدائه في الموسم الجديد، مشيرا الى أنه تعلم الكثير في برشلونة ويطمح للمزيد.

ونفى أليكسيس علمه بوجود جائزة قدرها "مليون يورو" للاعبين في حال معادلة الرقم القياسي للغريم ريال مدريد بإنهاء الليجا بـ100 نقطة، مشددا على أن "البرسا يلعب على الفوز دائما بغض النظر عن الجوائز".

وبإمكان برشلونة تحقيق هذا الانجاز في حال فوزه على إسبانيول ومالاجا في الجولتين المتبقيتين من الليجا.

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