رئيس الاتحاد الإيطالي يستقيل.. وبوفون: الفريق استحق الخروج

تتواصل الاستقالات من جانب مسؤولي الكرة الإيطالية، بعد توديع الأتزوري لكأس العالم 2014 من مرحلة المجموعات.

تشيزاري برانديللي المدير الفني لمنتخب إيطاليا استقال بشكل رسمي بعد خسارة بلاده أمام أوروجواي ومن قبل ذلك كوستاريكا في مونديال البرازيل.

وبعد دقائق، أعلن جيانكارلو أبيتي رئيس اتحاد الكرة الإيطالي استقالته أيضا من منصبه.

من جانبه، صرح جيانلويجي بوفون قائد إيطاليا "خرجنا وقد استحق الفريق ذلك".

وتابع "لا تنتقدوا اللاعبين كثيرا، لقد قدموا مباريات رائعة في يورو 2012 وفي كأس القارات، لكننا في 2014 لم نستطع أن نقدم عروضا جيدة".

منتخب إيطاليا وصل لنهائي كأس أمم أوروبا 2012 وخسر أمام إسبانيا، وسقط أيضا أمام اللاروخا في نصف نهائي كأس القارات 2013 بركلات الترجيح، وفي 2014 كانت السقطة الكبرى.