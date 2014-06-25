' المحلي ' مانشيني.. المرشح الأبرز لتدريب إيطاليا

ذكرت مجلة كالتشيو إيطاليا أن المرشح الأكبر لتدريب الأتزوري خلفا لتشيزاري برانديللي، هو روبرتو مانشيني.

مانشيني استقال من تدريب جالاتاسراي الشهر الماضي، وبات حرا للذهاب إلى مقعد بدلاء الأتزوري.

ويأتي ترشيح مانشيني لتدريب الأتزوري بعدما تقدم تشيزاري برانديللي باستقالته من تدريب منتخب إيطاليا.

منتخب إيطاليا ودع كأس العالم 2014 من مرحلة المجموعات بعد الخسارة بهدف أمام كوستاريكا، وبمثله في لقاء أوروجواي.

مانشيني المحلي

روبرتو مانشيني برز كمدير فني شاب مع فيورنتينا، ثم لاتسيو، إذ قاد الفريقين للفوز بكأس إيطاليا في موسمي 200-2001 و2003-2004.

بعد ذلك توجه مانشيني لدكة إنتر ميلان، حيث كان ناجحا في قنص 3 بطولات دوري، وكأسين محلليين، لكنه فشل دوما في عبور دور الـ16 من أبطال أوروبا.

ترك مانشيني مقعد إنتر، وذهب إلى مانشستر سيتي، وهناك توج الفريق الإنجليزي تحت قيادته بلقب الدوري، لكنه ظل كمدرب عاجز عن الصعود لدور الـ16 من مسابقة أوروبا.

في تركيا لم يفز مانشيني سوى بكأس مع جالاتاسراي، قبل أن يقرر الرحيل.

مرشحون أخرون

هناك أسماء أخرى مرشحة لمنافسة مانشيني على المقعد الساخن، أبرزهم لوتشيانو سباليتي الرجل الذي قدم كرة هجومية رائعة مع روما قبل الرحيل إلى زينيت سان بطرسبرج، ثم الرحيل من هناك.

والاسم الثالث هو ماسيمو أليجري، الذي قاد ميلان لقنص الاسكوديتو مرة، قبل أن يتلقى قرارا بالإقالة من تدريب الروسونيري في الموسم المنصرم.