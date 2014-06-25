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' ماكدونالدز ' أوروجواي يتهكم على سواريز

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' ماكدونالدز ' أوروجواي يتهكم على سواريز ' ماكدونالدز ' أوروجواي يتهكم على سواريز

"إذا كانت جائعا فتعالي سنعطيك قطعة من ساندويتش".. هكذا كانت أولي ردود الفعل من الجانب الأوروجوياني بخصوص عضه سواريز لكيليني في لقاء إيطاليا وأوروجواي.

وكتب الحساب الرسمي الخاص بسلسلة محلات الأكل الشهيرة "ماكدونالز" في أوروجواي، رسالة خاصة إلى سواريز بعد عضه لكيليني.

وجاءت رسالة ماكدونالدز إلى سواريز قائله: " إن كنت جائع فتعالي إلينا سنعطيك قطعة من سانددويتش بيج ماك"، رسالة كوميدية للويس الذي أخرج كيليني من تركيزه في أخر دقائق اللقاء.

وفازت أوروجواي بهدف قاتل من رأسية جودين لتتأهل أوروجواي بجانب كوستاريكا إلى دور الـ16 وتخرج إيطاليا من الباب الضيق.

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