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قائد أوروجواي يلوم كيلليني في عضة سواريز

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قائد أوروجواي يلوم كيلليني في عضة سواريز قائد أوروجواي يلوم كيلليني في عضة سواريز

يقول قائد أوروجواي دييجو لوجانو: "أغبياء من يظنوا أن العلامة الموجودة على كتف جورجيو كيلليني من عضة لويس سواريز!".

سواريز عض كيلليني في كتفه أثناء فوز أوروجواي على إيطاليا بهدف من دون رد.

وعقب لوجانو "لم أشاهد الواقعة في الحقيقة".

لكن لوجانو لم يصمت، بل تحدث عن الواقعة وألقى بما حدث على كتفي كيلليني، مفصحا "مدافع إيطاليا تصرفاته هي السبب فيما حدث".

وحين تم سؤاله عن أثار عضة كيلليني، أجاب "الأغبياء فقط سيصدقون أن العلامة الموجودة على كتف كيلليني من أثار عضة سواريز".

وتابع "كيلليني لاعب رائع، لكنه كشخص أحبطني".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن نيته فتح باب التحقيق في الواقعة.

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