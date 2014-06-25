دي روسي يهاجم بالوتيللي: إيطاليا تحتاج لرجال.. لا لصورة على ألبوم

دون أن يذكر اسمه، يبدو واضحا أن دانيلي دي روسي نجم منتخب إيطاليا يهاجم لاعب الفريق ماريو بالوتيللي.

بالوتيللي ظهر في حالة سيئة خلال مباراة إيطاليا وأوروجواي، والتي خسرها الأتزوري وودع الفريق الأزرق مونديال البرازيل 2014 من مرحلة المجموعات بسببها.

وخرج بالوتيللي مستبدلا بين شوطي المباراة، وهاجمه بعد اللقاء مدرب الفريق تشيزاري برانديللي قائلا إن "ماريو جزء من مشروعه الفاشل".

وبعد المباراة، تحدث دي روسي قائلا: "علينا أن ننسى كأس العالم 2014 وما حدث فيه سريعا".

ثم استدرك "في الحقيقة لا، علينا أن نفعل العكس.. علينا أن نتذكر كل لحظة في هذا المونديال حتى لا نتعلم".

وأضاف "إيطاليا تحتاج لرجال، وليس مجموعة صور على ألبوم بانيني"!

ماريو بالوتيللي قبل مباراة إيطاليا وكوستاريكا قام بوضع عدد من صوره مكان صورة كل لاعب في الأتزوري بألبوم "بانيني" الخاص بكأس العالم.