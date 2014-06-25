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دي ماريا: المحظوظون هم من لعبوا مع ميسي

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دي ماريا: المحظوظون هم من لعبوا مع ميسي دي ماريا: المحظوظون هم من لعبوا مع ميسي

أكد آنخيل دي ماريا جناح الأرجنتين أن أولئك الذين لعبوا بجوار دييجو مارادونا وبجوار ليونيل ميسي هم المحظوظين في عالم كرة القدم.

وتستعد الأرجنتين لتأكيد تصدرها للمجموعة السادسة عندما تلاقي نيجيريا في ختام دور المجموعات.

وقاد ميسي التانجو للفوز في أول مباراتين فأحرز أول أهدافه الموندياليه منذ عام 2006 في مرمي البوسنه والهرسك، قبل أن يقتل إيران بهدف قاتل في أخر لحظات المباراة.

وتحدث دي ماريا لموقع الاتحاد الدولي "فيفا" عن ميسي قائلًا: " هو يمر الآن بحالة جيدة و نتمنى أن يستمر على ذلك، فنحن ممتنون أنه أرجنتيني".

وبالعودة إلى أخر ألقاب الأرجنتين المونديالية عام 1986 عندما قاد دييجو مارادونا التانجو بالفوز باللقب، يتمني دي ماريا أن يقود ميسي التانجو للتويج من جديد.

وأضاف " "حصلوا على أفضل ما لدى مارادونا، ويجب أن نقوم بالشيء نفسه مع ميسي، أعتقد أن أولئك الذين لعبوا مع مارادونا والجيل الحالي الذي يلعب مع ميسي هم من المحظوظين".

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