بالصور.. روسيا تستعد لمسابقة دبابات «بياتلون» بأقوى طواقم مدرعاتها

تنوي قيادة القوات المسلحة الروسية توجيه دعوة إلى أكثر من 10 جيوش في العالم للمشاركة في مسابقة «بياتلون» الدبابات المزمع إجراؤها في 28 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن تشارك في مسابقة «بياتلون الدبابات – 2014» أطقم دبابات من دول، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والسويد والصين و إيطاليا وبريطانيا، وعدد من بلدان رابطة الدول المستقلة.

يذكر أن مسابقة بياتلون الدبابات تتضمن مباريات بين أطقم الدبابات في فن قيادة الدبابة ودقة إطلاق النيران. وهذه المباريات معروفة منذ عام 1963 حين أقيم سباق «جائزة كندا» لأطقم الدبابات في جيوش الناتو.

وظهرت المسابقة في الاتحاد السوفيتي السابق في سبعينات القرن العشرين.

وتستعد روسيا بدخول أقوى طواقم المدرعات العسكرية من المناطق الغربية والمركزية والشرقية العسكرية الروسية المنافسة للفوز بحق تمثيل روسيا في بطولة البياتلون العالمية للدبابات.

وستجرى مسابقة المرحلة الروسية في قرية ألابينو بضواحي موسكو على الميدان التدريبي التابع لفرقة الدبابات «تامانسكايا» في 28 يونيو.

وتمثل كل منطقة عسكرية 8 مدرعات (4 دبابات T – 72B، 4 عربات قتالية BMP – 2)، وسيقوم طواقمها أثناء المسابقة باجتياز طريق صعب من عدة كيلومترات مزود بموانع ومطبات، وقصف مدرعات افتراضية وحوامات على ارتفاع منخفض.

وقال رئيس المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الغربية الروسية، العقيد أوليج كوشيتكوف، إن المسار الذي استضاف أكثر من مرة البطولة، دخلت عليه تعديلات هذا العام، مُضيفا «المهندسين العسكريين أطالوا طريق الدائرة الصغيرة ألف متر، والآن أصبح طولها 7.6 كيلو متر، وتمت زيادة عرض المسار إلى 40 مترًا، مما سيسمح للمشاركين تجاوز بعضهم البعض في أثناء التتابع».

وجميع المعدات العسكرية المشاركة في المرحلة الروسية (تانكوفي بياتلون 2014)، تستخدم ألوان تمويه مختلفة تناسب كل المناطق الطبيعية.