ضبط 7 طرب حشيش بحوزة سائق في مطروح

تلقى مدير أمن مطروح، اللواء العناني حمودة، إخطارا من قسم شرطة الضبعة بضبط 7 طرب حشيش وزنت 750 جرام بحوزة سائق يعمل في اثناء استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية وبمناقشته اعترف أنه يعمل لحساب مالك السيارة والمضبوطات.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضيعة والقوة المرافقة أثناء المرور الأمني بدائرة القسم من ضبط من ضبط أحمد و . م ( 25 سنة ) سائق مقيم بمدينة الضبعة – مطروح أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية ماركة تويوتا بيضاء اللون وبحوزته 7 طرب كاملة لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالي 750 جرام وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار مقابل تحصله علي نسبة عقب من عملية البيع لحساب عبد الحميد ع . ا مقيم الضبعة وهو مالك المخدرات والسيارة.

تحرر المحضر اللازم جنايات الضبعة وجارِ العرض علي النيابة العامة للتحقيق .