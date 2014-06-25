أخبار عاجلة

مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط 7 طرب حشيش بحوزة سائق في مطروح

Google+ Print
ضبط 7 طرب حشيش بحوزة سائق في مطروح ضبط 7 طرب حشيش بحوزة سائق في مطروح

مخدر الحشيش

تلقى مدير أمن مطروح، اللواء العناني حمودة، إخطارا من قسم شرطة الضبعة بضبط 7 طرب حشيش وزنت 750 جرام بحوزة سائق يعمل في اثناء استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية وبمناقشته اعترف أنه يعمل لحساب مالك السيارة والمضبوطات.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضيعة والقوة المرافقة أثناء المرور الأمني بدائرة القسم من ضبط من ضبط أحمد و . م ( 25 سنة ) سائق مقيم بمدينة الضبعة – مطروح أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية ماركة تويوتا بيضاء اللون وبحوزته 7 طرب كاملة لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالي 750 جرام وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار مقابل تحصله علي نسبة عقب من عملية البيع لحساب عبد الحميد ع . ا مقيم الضبعة وهو مالك المخدرات والسيارة.

تحرر المحضر اللازم جنايات الضبعة وجارِ العرض علي النيابة العامة للتحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا