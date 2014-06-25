بلدية القطيف تنجز مشروع شاطئ المشاري

أنجزت بلدية محافظة القطيف مشروع تطوير شاطئ "المشاري" في جزيرة تاروت بطول كيلومتر وذلك ضمن مشروع انشاء وتطوير شواطئ محافظة القطيف التي تنفذها البلدية، وأبان مسؤولو المشروع بأنه يحتوي على مظلات، ودورة مياه، ومشايات خرسانية على امتداد الشاطئ وتركيب مقاعد على تلك المشايات، وتخصيص مواقف للسيارات.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل: "إن البلدية انهت مشروع تطوير شاطئ المشاري في جزيرة تاروت، وانها وضعت الحماية الحجرية للشاطئ، وقامت بتركيب المظلات ودورة مياه، والمسطحات الخضراء"مضيفا"إن البلدية انتهت من إنشاء شواطئ متكاملة الخدمات من زراعة وشبكات ري وإنارة ودورات مياه منها تطوير مخطط شاطئ الهادي بجزيرة تاروت بطول 1200 متر، وتطوير شاطئ الغدير بكورنيش سيهات بطول 1200 متر، وتطوير كورنيش الشاطئ بالقطيف 1200 متر، وتطوير كورنيش دانة الرامس بطول 3500 متر، وتطوير كورنيش مخطط المشاري بطول 1000 متر". وتابع "انهت بلدية القطيف مؤخرا مشروع تطوير شاطئ الغدير بمدينة سيهات بطول 1200 متر، وذلك ضمن مشروع انشاء وتطوير شواطئ المحافظة التي تنفذها البلدية حاليا. حيث يشمل المشروع ربط الواجهة البحرية بشاطئ سيهات القديم من خلال تصحيح وضع المسار من خلال عمل دوار في التقاطع الرابط بين الواجهتين".