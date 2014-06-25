جامعة الشمالية تعلن القبول النهائي في ماجستير اللغة العربية

عرعر - جاسر الصقري

أعلنت مساء أول من أمس عمادة الدراسات العليا بجامعة الحدود الشمالية أسماء المقبولين والمقبولات في برنامج الماجستير في اللغة العربية للعام الدراسي 1435ه - 1436ه بالجامعة، ودعت العمادة المقبولين بمراجعة البوابة الإلكترونية المنشورة من خلالها الأسماء على موقع الجامعة www.nbu.edu.sa. كما أهابت على المقبولين والمقبولات مراجعة عمادة الدراسات العليا وإحضار الوثائق الأصلية.