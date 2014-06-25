جامعة الشمالية تعلن القبول النهائي في ماجستير اللغة العربية

أعلنت مساء أول من أمس عمادة الدراسات العليا بجامعة الحدود الشمالية أسماء المقبولين والمقبولات في برنامج الماجستير في اللغة العربية للعام الدراسي 1435ه - 1436ه بالجامعة، ودعت العمادة المقبولين بمراجعة البوابة الإلكترونية المنشورة من خلالها الأسماء على موقع الجامعة www.nbu.edu.sa. كما أهابت على المقبولين والمقبولات مراجعة عمادة الدراسات العليا وإحضار الوثائق الأصلية.
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