مدير جوازات عسير يتفقد شعبة جوازات محايل

قام مدير جوازات منطقة عسير العميد سعد بن رحيل السويدي بجولة تفقدية لشعبة جوازات محافظة محايل عسير الثلاثاء الموافق ٢٦/ ٨/ ١٤٣٥ وكان في استقباله مدير الشعبة الرائد مهندس طلال الشهراني والعاملون معه وذلك بهدف الوقوف على سير العمل وتلمس الاحتياج عن قرب وتذليل المعوقات والتأكد من تقديم الخدمات الالكترونية للجوازات بما يسهل الإجراءات للمواطنين والمقيمين.

الى ذلك التقى العميد السويدي محافظ محايل عسير محمد بن سعيد بن سبره وبحث معه سبل التعاون وتغطية المحافظة وتوابعها بخدمة الجوازات. وعبر السويدي عن سروره بهذه الزيارة التي تأتي في ظل توجيهات سمو امير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بتلمس احتياجات الإدارات في كافة المحافظات.