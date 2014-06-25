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فيديو.. «أديب» يطالب الدولة بدفع «دية ضحايا رابعة»: «هترطب قلوبهم»

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علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والذي طالب فيها الدولة بدفع الدية الكاملة لمن قُتل دون معرفة قاتله أثناء فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، قائلًا: «حل ممكن أن يُرطب قلوب الكثير من ضحايا رابعة، فهل يقبلون؟».

وأضاف «أديب» خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على فضائية «اليوم»، مساء الثلاثاء: «أنا رأيي إن الدول تبدأ تقترب من الضحايا وتعرض عليهم الدية من خلال شيوخ الأزهر، ونشوف طرق مصالحة نخلص كل هذه الأشياء».

وتابع: «عبود قال إن المعزول لا يحق له التدخل في إدارة البلاد، الراجل يا عيني بعد سنة فهم إن كده كفاية، ومعنى كلامه أنهم عايزين وجاهزين يدخلوا انتخابات مجلس الشعب».

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