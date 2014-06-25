عبدالمحسن النمر لـ "سيدتي نت": ذهبت لطبيب نفسي بسبب حياة الفهد

صرّح الفنّان السّعودي عبد المحسن النمر لـ"سيدتي نت" بأنّه لا يتابع أعماله الدّرامية في شهر رمضان، بل يكتفي بمتابعة الأصداء ورود الأفعال الجّماهيرية والنّقدية عليها، وأضاف النمر: "سأتابع عدداً كبيراً من الأعمال التي أنتظرها في موسم رمضان، خصوصاً المسلسلات المصرية، التي تعيش تطوّراً كبيراً، لا سيّما في جودة الصورة، وإنّ تفوّقت النصوص في الأعمال السابقة. وأعتقد أنّ هذا العام سيشهد توازناً بين الصورة والموضوع في الدراما المصرية، وبالطبع، أوّل مسلسل سأحرص على متابعته هو "سرايا عابدين"، فهو عمل ضخم ويضمّ خلطة عربية، أراهن على نجاحها من مصر والخليج وسوريا".

وأوضح النمر أنّه يقضي أيام الشهر الفضيل ولياليه مع أسرته بالسعودية، في أجواء عائلية وروحانية مميّزة، مبيّناً أنّه يخصّص رمضان للطقوس الدينية والزيارات العائلية والاجتماعية، لافتاً إلى أنّه سينتهي من جميع مشاهده في أعماله الفنّية قبل رمضان، وهذا ما يسعده حتّى يتفرّغ للاستمتاع بالشهر الفضيل كما يخطط، إذ إنّ وجود أعماله الفنّية في رمضان يُربك حساباته الأسرية.

وأشار النّمر إلى أنّه يشارك في بطولة أربعة أعمال درامية تُعرض خلال شهر رمضان، موضحاً أنّه متعوّد على الظهور بعمل أو اثنين كحدّ أقصى في رمضان، غير أنّ هذا العام صادف وجود مسلسل مؤجّل من العام الماضي، وآخر سيُعرض حصرياً على قناة مشفّرة، وأبان عن أنّه وطاقم العمل بذلوا مجهوداً كبيراً في تلك المسلسلات لإنجاز العمل. وقال النمر إنّ الحُكم هو للمشاهد، متمنياً النجاح لمسلسلاته الرمضانية، وسط هذا الكمّ الكبير والتنوّع في الدراما خلال الشهر الكريم.

وزاد: "أقف أمام الفنّانة الكبيرة حياة الفهد في بطولة مسلسل "ريحانة" الذي يناقش قضية النساء المعنّفات ويُعرض على قناة الراي، وهو من تأليف حسين المهدي، وإخراج سائد الهواري، ومن بطولة صلاح الملا، وزهرة عرفات، ومحمود بوشهري"، وعن دوره، قال النمر: "أجسّد في هذا العمل شخصية مركّبة نفسياً، بذلتُ في تمثيلها مجهوداً كبيراً، حيث إنّ هذه الشّخصيات برغم صعوبتها تستهويني كثيراً، وتستفزّ الممثل داخلي، وتُعتبر تحدياً مع النّفس. وبسبب تلك الشخصية المريضة بالشكّ والغيرة، راجعت عدداً من الأطباء النّفسيين والاستشاريين الاجتماعيين لمعرفة تفاصيل عن هذه الحالة النّفسية، كي تفيدني فنياً".



وذكر الفنّان عبدالمحسن النمر أنّه، بعد تعامله الأول مع المخرج المميّز سائد الهواري في "ريحانة"، حرص المخرج وأصرّ على وجود النمر في مسلسل آخر هو "للحبّ جنون"، وأضاف النمر: "العمل سيُعرض حصرياً في رمضان على شاشة OSN، وهو من تأليف دخيل النبهان، ومن تمثيل شيماء علي، وغرور، وأبرار سبت، وإسماعيل الراشد، وأميرة النجدي، وألعب خلاله دور البطولة أمام الفنّانة ميساء مغربي، من خلال شخصية تصل إلى اللامعقول في الحبّ والرومانسية، حيث يتحكّم الحبّ في تصرفات صاحبها وأحلامه حتى يتحوّل إلى جنون".



وقال النمر: أشارك في بطولة مسلسل رمضاني آخر هو "الحبّ سلطان" الذي يعرض على شاشة أبو ظبي، وهو من تأليف الكاتبة سلام محمد أحمد، ومن إخراج محمد البكر، ومن بطولة: زهرة الخرجي، وخالد سليم، وأريام، ومحمود بوشهري، وإبراهيم الحساوي، وفاطمة عبدالرحيم. وهو يوثّق الحياة الاجتماعية لمجموعة من الأصدقاء، وأؤدي دور شخص لديه العديد من المشاكل الاجتماعية التي تطرحها الأحداث".

وأوضح النّمر أنّه سيطلّ على جمهوره برمضان في عمل دراميّ رابع هو "أمس أحبّك وباجر وعقبه"، الذي يُعرض على قناة MBC، مشيراً إلى أنّ المسلسل مؤجّل من رمضان الماضي. ونفى عبد المحسن ما تردّد حول أنّ العمل يحكي عن زنا المحارم، كما ظهر في البرومو الدعائي للمسلسل قبل رمضان، مؤكّداً أنّ المسلسل ليس له أيّ علاقة بهذا الموضوع بتاتاً، وأضاف: "العمل درامي اجتماعي شبابي بسيط وناعم، وبه قصص حبّ رومانسية، وتمّ تصويره في أجواء من الودّ والصداقة التي ربطت بين صنّاعه، وأجسّد في العمل شخصية طبيب أسنان وعلاقته بزوجته الأجنبية، وهو من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة، ومن إخراج محمد القفاص، ومن بطولة: شجون الهاجري، وإلهام الفضالة، وخالد البريكي، ويعقوب عبدالله، وهبة الدري، وفاطمة الصفي، وبشار الشطّي".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"