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ميرفت أمين :أفكر في الاعتزال ولهذا السبب لا أسافر إلى خارج مصر

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ميرفت أمين :أفكر في الاعتزال ولهذا السبب لا أسافر إلى خارج مصر ميرفت أمين :أفكر في الاعتزال ولهذا السبب لا أسافر إلى خارج مصر

الأربعاء 25-06-2014 08:49

أكّدت الفنّانة المصرية ميرفت أمين أنها فكّرت كثيراً في الاعتزال، ولكن عندما يُعرض عليها عمل جيّد تتراجع بسببه عن قرارها.

وقالت ميرفت أثناء لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي على قناة "النهار" المصرية، إنها قد تبقى في البيت لأعوام من دون عمل، فلا تملّ، ولا تكلّ، وتبقى تشاهد التلفزيون، وتمارس هواياتها في الطبخ، فهي طبّاخة ماهرة ـ على حدّ قولها ـ أو تلتقي صديقاتها: الفنانة شويكار، أو دلال عبد العزيز...معتبرة الجلوس معهنّ بالمتعة.

وكشفت أمين عن أنها قد سبق لها القيام بعمل تجاري، بالاشتراك مع إحدى صديقاتها، وهو عبارة عن محلّ للهدايا، مشيرة إلى أنّ التجربة لم تستمرّ أكثر من شهر واحد، بسبب الخسائر التي تكبّدتاها. وهي منذ ذلك الحين ترفض المشاركة في أيّ مشروع تجاري.

وعن سبب عدم حضورها في العديد من المهرجانات، في خارج ، قالت الممثلة المصرية إنها تعاني من "فوبيا" ركوب الطائرات، موضحة بأنها وافقت على السّفر إلى مهرجان أبو ظبي كنوع من رد الجّميل للإمارات، بعد موقفها المحترم مع مصر في أزمتها.

 

 

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