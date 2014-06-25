المطربة الشّعبية نجاة اعتابو وتعدد الزوجات

سطع نجم المطربة نجاة اعتابو في أكادير جنوب المغرب، بمناسبة مشاركتها في مهرجان "تيميتار"، الذي جمع عدداً هامّاً من الفنانين العرب والأجانب.

ونجوميّة نجاة لم تكن بسبب الغناء وجمهورها الواسع فقط، بل لأنها قبل أنّ تبدأ الغناء، خاطبت جمهورها، وقالت لهم: "إنّ الرجل الذي يعدّد الزوجات هو رجل غير صادق، لأنّنا نملك قلباً واحداً، وإنّ الزمن تغيّر". وكان هذا الكلام تمهيداً لأغنيتها الشّهيرة عن مدونة الأسرة المغربية التّي قننت التّعدد في المغرب، واستطاعت نجاة أن تنقل هذا التغيير في أغنية شعبية خفيفة تنصف بها المرأة.

نجاة لم تكتفِ فقط بنقد هذا التعدد، وهي تتجاوب وتضحك مع الجمهور، بل أضافت القول إنّه إذا حدّد الشرع زواج الرجل من أربعة، فنحن النساء لم يحصرنا بعدد معيّن، وقال لنا خذوا ما شئتنّ؛ وذلك قبل أن تصدح بأغنيتها عن قانون الأسرة، لتتحول مزحتها وتفاعلها الآني مع جمهورها إلى مادة مثيرة، تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مغربية مختلفة، وكانت ما بين معجب بجرأتها ومتهكّم على كلامها، بل على فنّها كله.

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