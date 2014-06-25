رونالدو في بطولة المونديال... الأول إنسانياً

برغم أنّ المنتخب البرتغالي لم يستطع تحقيق أيّ انتصار في بطولة كأس العالم، إلا أنّ نجمه المعروف، لاعب فريق ريال مدريد، Cristiano Ronaldo، استطاع تحقيق هدف إنسانيّ أهمّ من كلّ البطولات.

فقد ظهر Ronaldo بقصّة شعر جديدة وغريبة في مباراة منتخب بلاده ضد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعتقد الجميع أنها إطلالة عصرية فقط، فيما كان وراء هذه القصة سرّ إنساني خاصّ بنجم كرة القدم وطفل إسبانيّ صغير.

فهذه القصّة ليست سوى عبارة عن تضامن إنساني مع الطفل الصغير Erik Ortiz Cruz الذي خضع لعملية جراحية في دماغه منذ أشهر، وتحمّل Ronaldo تكاليفها التي وصلت إلى 50 ألف باوند، وأدّت إلى وجود خطّ خشن في رأس الصبيّ، ما دفع النجم الشهير إلى التضامن معه لرفع معنوياته، وقصّ شعره بطريقة تُظهر نفس خطوط الجراحة في رأس الصبيّ.

الجدير بالذكر أنّ نجم كرة القدم Cristiano Ronaldo لا يتكلم أبداً عن أعماله الإنسانية، وحتى الآن لم يصدر أيّ تأكيد للموضوع أو نفي له.

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