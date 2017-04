Maleficent يعود الى المرتبة الأولى عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، تراجع فيلم Godzilla حيث حصد 15 مليون دولار، ودخل فيلم The Fault in Our Stars مباشرة في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 20 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Edge of Tomorrowالى المرتبة الثالثة مع 21.5 مليون دولار، وتقدم فيلم How to Train Your Dragon 2 من المرتبة الرابعة الى الأولى مع 43.5 مليون دولار وعاد فيلم Maleficent الى المرتبة الأولى حيث جمع 44.7 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Maleficent الى المرتبة الخامسة مع 12.9 مليون دولار، ودخل فيلم Jersey Boys في المرتبة الرابعة حيث جمع 13.3 مليون دولار، وتراجع فيلم How to Train Your Dragon 2 الى المرتبة الثالثة حيث حصد 24.7 مليون دولار وتراجع أيضاً فيلم 22 Jump Street الى المرتبة الثانية مع 27.4 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Think Like a Man Too مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 29.2 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم How to Train Your Dragon 2 الى المرتبة الخامسة مع 2560 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم Blended الى المرتبة الرابعة حيث شاهده 3185 شخص، وتراجع فيلم Maleficent الى المرتبة الثالثة مع 6447 مشاهد، وتراجع فيلم The Fault in Our Stars من المرتبة الأولى الى الثانية مع 5764 مشاهد ودخل فيلم 22 Jump Street مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 9796 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة دخول فيلم How to Train Your Dragon 2 حيث حصد 332 ألف جنيه، وبقي فيلم X-Men: Days of Future Past في المرتبة الرابعة مع 357 ألف جنيه، وبقي أيضاً فيلم Maleficent في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 469 ألف جنيه، وحافظ فيلم "مراتي وزوجتي" على المرتبة الثانية مع 540 ألف جنيه وبقي فيلم Edge of Tomorrow في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن حصد 574 ألف جنيه.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم The Fault in Our Stars من المرتبة الثانية الى الخامسة مع 19818 مشاهد، وبقي فيلم Maleficent في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 24864 شخص، وتراجع فيلم Blended من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 27430 شخص، وتقدم فيلم How to Train Your Dragon 2 من المرتبة الثالثة الى الثانية مع 33979 مشاهد ودخل الفيلم الهندي Humshakals مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 55082 شخص.