مشاريع آبار الهلال الأحمر بـ 101 مليون درهم

بلغت تكلفة مشاريع الآبار التي نفذتها هيئة الهلال الاحمر الاماراتي منذ تأسيسها وحتى 2014 نحو 101 مليون و568 الفا و236 درهما في 19 دولة حول العالم ساهمت في توفير المياه النظيفة لملايين السكان في العديد من الدول التي تعاني من شح المياه وقلة الموارد.

ووفقا لتقرير للهيئة فقد بلغ اجمالي مشاريع الآبار التي نفذتها الهيئة خارج الدولة 17 الفا و233 مشروعا منذ عام 1993 وحتى 2014 في 19 دولة. وتعد هيئة الهلال الأحمر الإماراتية نموذجا مثاليا يحتذى به في مواجهة تحدي شح المياه ونقصها وهو التحدي الذي يزداد يوميا في مختلف دول العالم من خلال حرصها على تنفيذ مشاريع حفر الآبار باستخدام احدث وسائل التقنية بما يضمن توفير المياه العذبة للعديد من السكان الذين يعانون من نقص او تلوث المياه.

وأفاد التقرير بان مشاريع الهلال في حفر الآبار شملت نحو 19 دولة هي: الصومال وغانا وكازاخستان وتشاد وتايلاند والسودان واندونيسيا والبانيا وتوجو وموريتانيا وباكستان والهند والنيجر واليمن والسنغال وافغانستان والعراق واوغندا ومصر.

مشاريع

وافاد التقرير بأنه داخل الصومال تم تنفيذ 1284 مشروع حفر آبار بتكلفة 9 ملايين و860 الف درهم فيما تم تنفيذ 1612 مشروع آبار في غانا بتكلفة 9 ملايين و214 الف درهم. كما تم تنفيذ 18 مشروع آبار في كازاخستان بتكلفة 218 الف درهم وفي تشاد تم تنفيذ 550 بئرا بتكلفة 4 ملايين و538 الف درهم اضافة الى حفر 8 آبار في تايلاند بتكلفة 158 الف درهم.

وشملت المشاريع السودان بواقع 102 بئر بتكلفة مليون و490 الف درهم اضافة الى اندونيسيا بواقع 1108 آبار بتكلفة 6 ملايين و786 الف درهم والبانيا التي تم فيها حفر 22 بئرا بتكلفة مليون و106 آلاف.

ونفذت مشاريع الآبار ايضا في توجو بواقع 1592 بئرا بتكلفة 10 ملايين و24 الف درهم اضافة الى موريتانيا بواقع 5 آبار قدرت تكلفتها بـ16500 درهم.

ونفذت الهيئة منذ تأسيسها أيضا مشاريع حفر الآبار في باكستان حيث تم تنفيذ 842 بئرا بتكلفة 6 ملايين و255 الف درهم اضافة الى الهند بواقع 1976 بئرا بتكلفة 10 ملايين و81 الفا والنيجر بواقع 1356 بئرا بتكلفة 6 ملايين و268 الف درهم.

استقرار

كما نفذت الهيئة مشاريع حفر الاآار في اليمن بتكلفة 4 ملايين و270 الف درهم وشملت 42 بئرا وفي السنغال بتكلفة مليون و247 الف درهم من خلال 101 بئر. وامتدت مشاريع حفر الآبار للهيئة الى افغانستان التي تم فيها تنفيذ 6520 بئرا بتكلفة بلغت 28 مليونا و881 الف درهم والعراق بتكلفة 232 الف درهم بواقع 23 بئرا واوغندا بتكلفة 94 الف درهم ومصر التي نفذ فيها منذ العام 2012 نحو 57 بئرا بتكلفة 220 الف درهم.

وأكد التقرير ان انشاء هذه الآبار ساهم في استقرار ملايين السكان وعدم نزوحهم الى مناطق اخرى والحد من معاناة الجفاف في العديد من الدول ومنها الصومال وذلك من خلال دعم بقاء السكان في قراهم واراضيهم لزراعتها بما يدعم حياتهم المعيشية.