محمد بن راشد : أبناء الإمارات هم أبناء زايد الخير ودولتنا عاصمة للعطاء

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة «سقيا الإمارات»، وذلك لتوفير مياه الشرب النظيفة لخمسة ملايين شخص حول العالم، عن طريق حفر الآبار وتوفير المضخات وتزويد المناطق المحتاجة بأدوات تنقية المياه، وستبدأ الحملة مع بداية شهر رمضان المبارك.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال إطلاقه للحملة :«نستقبل هذا الشهر الفضيل كعادتنا السنوية في دولة الإمارات بمبادرات الخير، وبروح العطاء، وبأيدٍ ممدودة لكل محتاج وملهوف، راجين من الله أن يتقبل طاعاتنا وأعمالنا.

ولا شك أيضاً أن أبناء الإمارات هم أبناء زايد الخير، ودولة الإمارات هي عاصمة للخير، وقلوب أهل الإمارات ظلت وما زالت مفتوحة دائماً لمد يد العون لكل محتاج».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي تقام الحملة بناء على توجيهاته ورعايته الكريمة لها :« لن نتوقف عن إطلاق مبادرات الخير في كل عام، لأن هذه الدولة قامت على عمل الخير، وستستمر عليه، وهذه وصية المؤسسين لنا»، وأضاف سموه :«المياه في بلادنا نعمة عظيمة يعرف قيمتها أجدادنا الذين حرموا منها، ويعرف قيمتها اليوم القائمون على مشاريعها، ونعرف قيمتها لأن جزءاً ضخماً من مواردنا المالية مخصص لها، المياه هي نعمة عظيمة وشكر هذه النعمة هي بالحفاظ عليها وأيضاً بسقيا المحتاجين والعطشى حول العالم، ونسأل الله دائماً أن يديم نعمه علينا »، واختتم سموه حديثه :« أفضل الصدقة هي في سقي الماء، وفي كل كبد رطبة أجر، وفي كل بقعة من هذا العالم سنغرس غرساً للخير باسم أبناء الإمارات، ونسأل الله أن يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها».

تعاون إعلامي

هذا وقد ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مقر المكتب التنفيذي الجلسة الأولى للجنة المنظمة لحملة «سقيا الإمارات» بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، حيث وجه سموه بأهمية توجيه الحملة لأشد المناطق حاجة وعوزاً لمياه الشرب وبالتواصل والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن بالإضافة لتنسيق كافة الجهود عبر هيئة الهلال الأحمر وبالتعاون مع سفارات دولة الإمارات في الخارج.

كما أكد سموه خلال الاجتماع على أهمية تعاون الجهات الإعلامية لعكس الروح الإنسانية والوطنية لأبناء الإمارات وإيصال رسائل الحملة الإنسانية لكافة فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب لغرس روح العطاء والبذل في نفوسهم خلال الشهر الفضيل.

مشاركة

وتنطلق حملة «سقيا الإمارات» لتوفير مياه الشرب النظيفة لخمسة ملايين شخص حول العالم بالتعاون مع الهلال الأحمر، وكافة الجمعيات الخيرية والإنسانية الرئيسية في الدولة، وبمشاركة فاعلة من أهم مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية في الدولة، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وحضر الاجتماع معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس لجنة مبادرة، سقيا الامارات، ومنى غانم المري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي وأحمد بن بيات رئيس مجلس إدارة دو وصالح العبدولي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات اتصالات ومحمد الزرعوني مدير فرع الهلال الأحمر في دبي، وعدد من أعـــضاء اللجنة المنظمة لحملة، سقيا الإمارات.