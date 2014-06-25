محمد بن راشد: الإمارات دولة العدل والقانون والمساواة وعلى الجميع احترام هذه الثوابت

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القضاة بضرورة التزامهم بالحياد والنزاهة خــــلال النظر في القضايا ونصرة الحق والمظلوم وحقوق الإنسان بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الجغرافي أو الديني، مؤكداً سموه أن دولتنا دولة العدل والقانون والمساواة بين الناس ودولة مؤسسات وقيم عربية وإسلامية وإنسانية، وعلى الجميع احترام هذه الثـــوابت وترسيخها والحفاظ عليها.

وتمنى سموه، خلال أداء ستة قضاة جدد في محاكم دبي، اليمين القانونية أمام سموه في قصر زعبيل، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي، للقضاة الجدد النجاح في أداء عملهم، وسرعة الإنجاز في قضايا الناس، والبــــت فيها دون تأخير أو إبطاء.

وأقسم القضاة الثلاثة في محكمة التمييز، برعي محمد سيد أحمد ومحمد عبد الحليم علي إبراهيم وسعد محمد سعيد روبل، والقاضي في محكمة الاستئـــناف عبد الله سعيد مطر بن لاحج، والقاضــيان في المحكمة الابتدائية محمد علي محمد البناي وبدر محمد خالد مانع الســـميري، على أن يحكموا بين الناس بالعدل، وأن يحترموا القوانين، وأن يؤدوا مهامهم بأمانة وإخلاص، ويلتزموا سلوك القاضي الشريف.

حـــضر مراسم أداء اليمين سمو الشيخ أحمـد بن سعيـــد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبد الله القرقــاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حــاكم دبي، وعصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وطارش عيد المنـــــصوري مدير محاكم دبي، واللــواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، وخليفة بن ديماس أمــين عام مجلس دبي القضائي، وعدد من رؤساء محاكم دبي.