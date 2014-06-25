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محمد بن راشد عبر «تويتر»: مبادرات الخير عادة رمضانية سنوية

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محمد بن راشد عبر «تويتر»: مبادرات الخير عادة رمضانية سنوية محمد بن راشد عبر «تويتر»: مبادرات الخير عادة رمضانية سنوية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مبادرات الخير عادة رمضانية سنوية في الدولة، مضيفاً سموه في تدوينه عبر صفحته في «تويتر»، بمناسبة إطلاق مبادرة «سقيا الإمارات» لتوفير مياه الشرب النظيفة لخمسة ملايين إنسان حول العالم، أن خير الصدقة سقي الماء، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 3.4 ملايين شخص يموتون سنوياً بسبب شح المياه النظيفة، وأكد سموه في تدوينه أن دولة الإمارات لن تتوقف عن طرح مبادرات الخير لأن الدولة قامت على عمل الخير وستستمر عليه، واختتم سموه التدوين بالتأكيد أنه في كل بقعة من العالم سيغرس غرساً للخير باسم الإمارات ، حيث دوّن سموه: أطلقنا بحمد الله مبادرة «سقي الإمارات» لتوفير مياه الشرب النظيفة لخمسة ملايين إنسان حول العالم، خير الصدقة سقي الماء، وتشير الإحصاءات إلى أن 3.4 ملايين شخص يموتون سنوياً بسبب شح المياه النظيفة، مبادرات الخير هي عادة رمضانية سنوية، ولن نتوقف عن مبادرات الخير السنوية، لأن هذه الدولة قامت على عمل الخير، وستستمر عليه، في كل كبد رطبة أجر، وفي كل بقعة من العالم سنغرس غرساً للخير باسم الإمارات، ونسأل الله أن يحــــفظ هذه البلدة الطيبة وأهلها».

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