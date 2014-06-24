جماهير الأهلي تهتف لعبد الظاهر بحماس

هتفت جماهير الأهلي لأحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق في أول تدريباته بعد العودة من الإعارة في الاتحاد الليبي.

وتواجد الآلاف من جماهير الأهلي في مران الفريق مساء الثلاثاء لدعم النادي الأحمر قبل انطلاق الدورة الرباعية ومواجهة الزمالك.

ولاقى عبد الظاهر ترحيبا من الأعضاء والجهاز الفني فور وصوله لمقر النادي، كما قامت الجماهير بتشجيع عبد الظاهر منفردا والهتاف باسمه بحماس لأكثر من مرة.

وكان عبد الظاهر قد عوقب بالاستبعاد من الأهلي بعدما رفع إشارة رابعة السياسية في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.