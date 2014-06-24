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الأهلي قد يفاجئ الزمالك بعماد متعب

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الأهلي قد يفاجئ الزمالك بعماد متعب الأهلي قد يفاجئ الزمالك بعماد متعب

شارك عماد متعب مهاجم الأهلي في مران الفريق مساء الثلاثاء وسط اهتماما خاصا باللاعب من الجهاز الفني للفريق.

وعاد متعب لتدريبات الفريق بعد غصابة طويلة أبعدته عن الملاعب منذ ما يقرب من ستة أشهر بعد غصابته أمام الإنتاج الحربي في ديسمبر الماضي.

وخاض متعب المران البدني بالكامل ولكنه خرج قبل التقسيمة بين اللاعبين منعا للاحتكاكات.

وقال إيهاب علي طبيب الأهلي بـFilGoal.com "متعب جاهز تماما لمواجهة الزمالك".

وتابع "حتى لو لا يريد الجهاز الفني المخاطرة باللاعب فقد يشارك لبعض الوقت".

وسأل FilGoal.com أحد أفراد الجهاز الفني عن إمكانية الدفع بمتعب فأجاب بتصريح مقتضب "متعب ورقة مهمة".

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في افتتاح مباريات الدورة الرباعية النهائية للدوري يوم السبت المقبل.

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