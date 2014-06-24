الحدود يغلق الباب أمام رحيل أحمد صبري للأهلي والزمالك

لن يسمح نادي حرس الحدود بانتقال أي من لاعبيه إلى صفوف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مع بداية الموسم الجديد.

وأكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق "الإدارة قررت الإبقاء على جميع اللاعبين، لتفادي الأزمة التي مر بها الفريق هذا الموسم، وصراعه على البقاء في الدوري لآخر جولة".

وأضاف في تصريحات إذاعية: "أحمد حسن مكي سيعود من أهلي طرابلس بعد انتهاء إعارته، وأحمد صبري ومحمود علاء باقيان لأنهما من الركائز الاساسية".

وكان أحمد حسن مكي هدفًا ملحًا لإدارة الأهلي والزمالك في الأشهر الأخيرة، إضافة إلى تأكيد أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك على رغبته في ضم أحمد صبري.

أما محمود علاء، فربطته تقارير صحفية بالانتقال إلى الأهلي لتعويض اعتزال وائل جمعة، إضافة إلى تلقيه عرضًا من نادي ناسونال ماديرا البرتغالي.