وزارة السياحة تخصص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى واستفسارات المعتمرين

أعلنت وزارة السياحة عن تخصيص أرقام التليفونات الأتية “00966504387937 ـــــ 00966504381473″ بمكة المكرمة ، “00966504381598″ بالمدينة المنورة لتلقي شكاوي واستفسارات المعتمرين.

من جانبه قال مصطفى عبداللطيف رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة أن توجيهات وزير السياحة هشام زعزوع تتضمن العمل المتواصل لخدمة المعتمرين وتوفير سبل الراحة لهم في تأدية المناسك وترسيخا لمسئولية الدولة في رعاية مواطنيها داخل وخارج البلاد، مشيرًا إلى أن تخصيص أرقام خاصة لتلقى الشكاوى والرد على إستفسارات المعتمرين بالاراضي السعودية من شأنه تذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء تأدية المناسك.

وأضاف عبداللطيف أنه تم تخصيص تليفون رقم 24874607 بمقر وزارة السياحة بالقاهرة والبريد الإليكتروني “Shakawi@hajj.gov.eg” لتلقي الشكاوى وللرد على استفسارات المواطنين فيما يخص رحلات العمرة ولاطمئنان الأهالي على ذويهم أثناء أداء المناسك بالأراضي السعودية.

وتابع أنه أصدر توجيهاته المشددة إلى لجان الوزارة بالأراضي السعودية بسرعة التدخل لحل أي مشاكل وتذليل أي صعاب والرد على كافة الاستفسارات التي يتقدم بها المعتمرين والعمل على تهيئة أفضل الظروف لهم لاداء مناسك العمرة بكل سهولة ويسر .