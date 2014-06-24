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ملك البحرين يبحث مع نائب الرئيس الأمريكي «الوضع المتأزم» بالعراق

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بحث عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى أل خليفة، هاتفيا مع جو بايدن، نائب رئيس الولايات المتحدة الامريكية، الوضع المتأزم في العراق.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن ملك البلاد تلقى اتصالا هاتفيا من «بايدن» تم خلاله تناول عددا من القضايا والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الوضع المتأزم في جمهورية العراق».

واتفق ملك البحرين ونائب الرئيس الأمريكي «على ضرورة نبذ القادة العراقيين لخلافاتهم الطائفية ومواجهة التهديد الأمني الخطير في العراق».

وأكد نائب الرئيس الأمريكي خلال الاتصال التزام بلاده بالشراكة الاستراتيجية مع مملكة البحرين، كما أكد دعم الولايات المتحدة لأمن واستقرار مملكة البحرين.

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