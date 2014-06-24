نائب رئيس الإمارات يبحث مع وزير دفاع بريطانيا قضايا المنطقة

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دبي، مساء، الثلاثاء، فيليب هاموند، وزير الدفاع البريطاني الذي يقوم بجولة في عدد من دول المنطقة للتشاور مع قادتها ومسئوليها حول آخر تطورات الوضع في المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، تناول الحديث بين الجانبين العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة على مختلف الصعد وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين وخدمة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووصل «هاموند» إلى الإمارات قادما من السعودية بعد زيارة التقى خلالها الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتأتي زيارة «هاموند» إلى السعودية والإمارات، في مستهل جولة خليجية تقوده إلى الكويت وقطر وتستمر يومين.