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نشطاء: أكبر مصفاة بالعراق في قبضة «داعش»

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أكد نشطاء أن مصفاة بيجي، شمال العاصمة العراقية، بغداد، والأكبر في البلاد وقعت في قبضة عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق و الشام»، «داعش»، بعد أيام من المواجهات مع القوات الحكومية.

وتتناقض هذه الأنباء مع تصريحات للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، الفريق الأول قاسم عطا، الذي قال إن عناصر الجيش لا تزال تسيطر على المصفاة.

وقال الناشط نعمان جاسم، الذي يعيش في مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين، هاتفيا ان المسلحين سيطروا على المصفاة بعد مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية التي كانت تحرس الموقع.

وأوضح أن المسلحين شنوا هجوما على المصفاة، وأن المواجهات أسفرت عن مصرع 3 مسلحين.

وتوصل شيوخ القبائل بعد ذلك إلى اتفاق مع القوات الحكومية والقوات الخاصة للانسحاب من الموقع مقابل ضمان أمنهم.

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