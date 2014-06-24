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لاعبو إيطاليا انتظروا برانديللي إلا بالوتيللي

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لاعبو إيطاليا انتظروا برانديللي إلا بالوتيللي لاعبو إيطاليا انتظروا برانديللي إلا بالوتيللي

حاول لاعبو منتخب إيطاليا التحدث مع مدربهم تشيزاري برانديللي، انتظروه جميعا أمام الحافلة، الوحيد الذي لم يفعل ذلك هو ماريو بالوتيللي.

منتخب إيطاليا خرج من كأس العالم 2014 من مرحلة المجموعات، بعد الخسارة أمام كوستاريكا ثم أوروجواي.

خلال لقاء أوروجواي، استبدل برانديللي لاعب الفريق ماريو بالوتيللي بين الشوطين.

وبعد المباراة انتقد برانديللي لاعب الفريق بالوتيللي، وذلك بسبب توتره وعصبيته في أرض الملعب.

انتهى اللقاء، وتوجه برانديللي إلى المؤتمر الصحفي حيث أعلن استقالته.

وحين علم نجوم إيطاليا أن برانديللي استقال، انتظروه أمام الحافلة.

الوحيد الذي لم ينتظر، وصعد للحافلة هو بالوتيللي.

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فيديو اليوم السابع