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مجدي الجلاد:أمين الشرطة أصاب محرر «الوطن» بآلة حادة في رأسه وقام بإطفاء سيجارة بوجه آخر

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مجدي الجلاد:أمين الشرطة أصاب محرر «الوطن» بآلة حادة في رأسه وقام بإطفاء سيجارة بوجه آخر مجدي الجلاد:أمين الشرطة أصاب محرر «الوطن» بآلة حادة في رأسه وقام بإطفاء سيجارة بوجه آخر

مجدي الجلاد

قال مجدي الجلاد الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الوطن أن اللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة تدخل شخصيا وحضر إلى مكتبيه بالجريدة وتم تحرير محضر بواقعة الإعتداء على أحد الصحفيين بالجريدة أمام مقرها من عدد من أمناء الشرطة.

وأضاف الجلاد خلال مداخلة هاتفية له على فضائية «سي بي سي» مع الإعلامية لميس الحديدي أن رقيب الشرطة أصاب أحد الصحفيين بألة حادة في رأسة وقام بإطفاء سجارة في وجه محرر صحفي أخر، مشيرا إلى أن رقيب الشرطة اعتدى لفظيا على إحدى الصحفيات لركن سياراتها صف ثاني أمام الجريدة، وحينما تدخل زميلها لإنهاء الأمر أعتدى عليه رقيب الشرطة ومعه عدد من أمناء الشرطة.

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